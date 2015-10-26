У школах Слов'янська і позашкільних установах сьогодні обіцяють включити опалення

Як розповів представник міського відділу освіти Ігор Рублевський, сьогодні до вечора опалення буде подано у всі школи Слов'янська, Святогірська та Миколаївки, передає slavgorod. Техперсонал шкіл готовий прийняти теплоносій і, у разі виникнення позаштатних ситуацій, сповістити відповідні комунальні служби міста. Крім того, сьогодні опалення включать і в усіх позашкільних закладах міста, таких як Центр дитячої та юнацької творчості та Станція юних техніків.

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Протягом півтори доби, як раз до початку занять, школи міста будуть прогріті до санітарних норм.

Крім того, сьогодні та завтра у навчальних закладах, де знаходилися виборчі дільниці, буде проведено прибирання.