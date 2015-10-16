У Краматорську розпочався опалювальний сезон

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє диспетчерська служба виконавчого комітету Краматорської міської ради.

Рішення про старт опалювального сезону в Краматорську з 16 жовтня було прийнято на засіданні виконавчого комітету Краматорської міськради 7 жовтня.

За даними диспетчерської служби, станом на ранок п'ятниці, з трьох теплопостачальних організацій міста лише одна почала підключати до тепла житлові будинки - «Краматорськтеплоенерго» (Краматорська ТЕЦ).

Зараз до системи підключено 44 з 528 багатоповерхових будинків. Крім того, ТЕЦ почала подавати тепло в 3 дитячих садки (17), 4 школи (з 16) та 1 лікарню (з 14).

Дві інші теплопостачальні компанії на даний момент почали подачу теплоносія в школи і дитячі садки.

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Зокрема, компанія «Краматорськміжрайтепломережа» запустила 5 з 13 котелень. Тепло вже подається в 1 дитсадок (11), 4 школи (11) і 2 лікарні (з 4). Також ця теплопостачальна організація найближчим часом повинна розпочати подачу тепла у 207 багатоквартирних будинків.

«Краматорська тепломережа», станом на ранок п'ятниці, не запустила жодної зі своїх котелень. Без тепла поки що залишаються 3 дитсадки, 9 шкіл, 2 лікарні та 179 багатоквартирних будинків.