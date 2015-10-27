Тука скасував заборону на продаж алкоголю в трьох районах Луганської області

Зокрема заборона скасована в Попаснянському, Ново-Айдарському та Станично-Луганському районах, написав він на своїй сторінці у соцмережі.

Читайте такожБойовики в Луганську налагодили виробництво підробного алкоголю – Тимчук

Він повідомив, що «вчора підписав Розпорядження щодо відміни заборони на продаж алкоголю в трьох районах області: Попаснянському, Ново-Айдарському та Станично-Луганському. Ця заборона була запроваджена Генадієм Москалем». «Вона відіграла свою позитивну роль. Наразі, часи змінились і вона втратила свою актуальність», - додав Георгій Тука.