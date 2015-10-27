Тука скасував заборону на продаж алкоголю в трьох районах Луганської області
18:39, 27 жовтня 2015Суспільство
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Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука відмінив заборону на продаж алкоголю в трьох районах області.
Загалом заборона скасована в трьох районах / panoramio.com/user/4179762
Зокрема заборона скасована в Попаснянському, Ново-Айдарському та Станично-Луганському районах, написав він на своїй сторінці у соцмережі.
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Він повідомив, що «вчора підписав Розпорядження щодо відміни заборони на продаж алкоголю в трьох районах області: Попаснянському, Ново-Айдарському та Станично-Луганському. Ця заборона була запроваджена Генадієм Москалем». «Вона відіграла свою позитивну роль. Наразі, часи змінились і вона втратила свою актуальність», - додав Георгій Тука.
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