"Автомайдан" поїде до будинку Порошенка вимагати відставки Шокіна

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко, підкресливши, що до акції мають намір приєднатися ветерани батальйону "Донбас".

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"Завтра вихідний. Ветерани батальйону "Донбас" підтримають акцію Автомайдану. Автопробіг до будинку Порошенка з вимогою звільнити Шокіна і поставити чесну людину ( потрібно себе змусити, пане Президент...). Діамантові прокурори дістали всю країну. Справа Іловайська та ІЛ - 76 ніяк не потраплять до суду. Збір Автомайдану: Київ, вул.Добровольчих батальйонів, 40 (екс-вулиця Панфіловців) ", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко повинен розглянути питання звільнення Шокіна, так як розміщена на сайті президента електронна петиція, в якій пропонується звільнити генерального прокурора, зібрала понад 25 тисяч підписів.