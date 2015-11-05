У Держдумі РФ пропонують довічно заборонити в'їзд до Росії учасникам АТО

Відповідний депутатський запит вони направили прем'єру Дмитру Медведєву, а копії документів керівнику Федеральної міграційної служби, в Слідчий комітет, МВС і ФСБ, повідомило агентство "РИА Новости".

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"Просимо вас у взаємодії з правоохоронними органами скласти максимально повний перелік осіб, які брали активну участь у так званій АТО, в цілях введення для них довічної заборони на в'їзд в Росію", - процитувало текст запиту агентство.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Держдумі РФ вимагали перевірити законність розпаду СРСР.