У Держдумі РФ пропонують довічно заборонити в'їзд до Росії учасникам АТО
08:56, 05 листопада 2015Суспільство
1086 0
Депутати Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін і Сергій Обухов запропонували скласти перелік учасників АТО, для яких довічно буде заборонений в'їзд в Росію.
REUTERS
Відповідний депутатський запит вони направили прем'єру Дмитру Медведєву, а копії документів керівнику Федеральної міграційної служби, в Слідчий комітет, МВС і ФСБ, повідомило агентство "РИА Новости".
Читайте такожВ зоні АТО бойовики знову використовують заборонену великокаліберну зброю - штаб
"Просимо вас у взаємодії з правоохоронними органами скласти максимально повний перелік осіб, які брали активну участь у так званій АТО, в цілях введення для них довічної заборони на в'їзд в Росію", - процитувало текст запиту агентство.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Держдумі РФ вимагали перевірити законність розпаду СРСР.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter