"Найбільш соковитого свідка" не вдалося допитати у справі Савченко: Плотницький не з'явився до суду
11:29, 11 листопада 2015Суспільство
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Ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький не з'явився в Донецький міський суд Ростовської області РФ у справі української льотчиці, народного депутата України Надії Савченко, хоча захист чекав на його появу на засіданні.
Ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький / kp.ru
Про це повідомляє ТАСС.
Як зазначається, напередодні один з адвокатів Савченко Марк Фейгін написав у Twitter, що захист розраховує на появу Плотницького, який раніше висловлював готовність виступити в суді, якщо його викличуть.
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"Завтра на суді в Донецьку можуть допитати експертів і можливо найбільш соковитого свідка, нашого улюбленця. Ну, чекаємо", - написав Фейгін, супроводивши пост фотографією Плотницького.
Згідно з повідомленням, після початку засідання суддя постановив продовжити оголошення результатів криміналістичної експертизи.
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