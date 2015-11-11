"Найбільш соковитого свідка" не вдалося допитати у справі Савченко: Плотницький не з'явився до суду

Про це повідомляє ТАСС.

Як зазначається, напередодні один з адвокатів Савченко Марк Фейгін написав у Twitter, що захист розраховує на появу Плотницького, який раніше висловлював готовність виступити в суді, якщо його викличуть.

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"Завтра на суді в Донецьку можуть допитати експертів і можливо найбільш соковитого свідка, нашого улюбленця. Ну, чекаємо", - написав Фейгін, супроводивши пост фотографією Плотницького.

Згідно з повідомленням, після початку засідання суддя постановив продовжити оголошення результатів криміналістичної експертизи.