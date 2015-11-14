У Краматорську затримано "командира" одного з терористичних підрозділів "ЛНР"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, бойовик з грудня 2014 року брав активну участь у бойових діях незаконних збройних формувань "ДНР" проти сил антитерористичної операції.

Потім він пішов "на підвищення" до терористичної організації "ЛНР". Там бойовика було призначено "командиром" одного з підрозділів фейкового "Министерства обороны ЛНР".

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У результаті спецоперації правоохоронці затримали терориста при виході з будинку, в якому він переховувався.

Відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення цілей, з якими бойовик прибув до міста.