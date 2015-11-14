Українські спецслужби знешкодили дві групи, які могли готувати теракти - Порошенко

Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво президента України.

Зазначається, що глава держави доручив посилити заходи безпеки в місцях скупчення людей та проведення масових заходів, зокрема, під час футбольного матчу збірних України та Словенії.

Президент ще раз зазначив, що світ був шокований терактами у Парижі, і нині країни посилюють заходи безпеки.

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Глава держави повідомив, що вночі йому доповів голова СБУ, який зараз вирушив у зону АТО. Українськими спецслужбами було знешкоджено дві групи, які підозрюються у підготовці терористичних атак і представляють певні міжнародні терористичні угруповання.

Президент поставив завдання перед керівниками відповідних відомств забезпечити підвищення координації дій з міжнародними партнерами та обмін інформації щодо можливих терористичних загроз. «Це не лише Франція, але Великобританія, США, всі наші партнери та міжнародні організації по боротьбі з тероризмом. Інформацію мені доповідати в режимі реального часу цілодобово», - сказав Порошенко.

Нагадаємо, в результаті серії терактів в Парижі в ніч з 13 на 14 листопада загинули понад 150 людей.