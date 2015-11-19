На контрольних пунктах під Маріуполем тепер можна зігрітися

На КПВВ «Новотроїцьке» і КПВВ «Гнутово» розгорнуто пункти обігріву.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

18 листопада на базі Головного управління ДСНС України в Донецькій області на чолі з начальником Головного управління Миколою Ільченком та заступником голови Донецької ОДА Віктором Ремським відбулася зустріч з представниками силових структур і міжнародних благодійних організацій.

Темою зустрічі була організація розгортання пунктів обігріву на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на території Донецької області, а саме: КПВВ «Зайцеве», КПВВ «Курахове», КПВВ «Новотроїцьке» і КПВВ «Гнутово».

У зв'язку з пониженням температури навколишнього повітря та великою кількістю людей, які щодня перетинають контрольні пункти в'їзду-виїзду на території Донецької області, з'явилася необхідність вже до кінця наступного тижня розгорнути пункти обігріву в районах пунктів пропуску Донецької області.

Під час зустрічі були окреслені підсумки вже виконаної роботи з підготовки до розгортання пунктів обігріву та розглянуті питання, які ще необхідно вирішити до відкриття, а саме:

– розгортання та облаштування наметів типу УСБ для пунктів обігріву на КПВВ (укомплектування наметів зони обігріву та зони відпочинку);

– забезпечення життєдіяльності та облаштування пунктів обігріву на КПВВ (охорона громадського порядку на пунктах обігріву КПВВ;

– підключення до електромережі наметів зони обігріву та зони відпочинку на КПВВ для забезпечення освітлення і роботи побутових приладів, забезпечення оплати за спожиту електроенергію, забезпечення харчування, питною водою та водою для санітарно-гігієнічних потреб осіб на пунктах обігріву КПВВ;

– створення продовольчого запасу, забезпечення одноразовим посудом людини в пунктах обігріву КПВВ, встановлення біотуалетів, укладання договорів на їх обслуговування, встановлення сміттєвих баків для твердих побутових відходів, укладення договорів на вивезення сміття на звалища;

– забезпечення чергування карети швидкої медичної допомоги на пунктах обігріву КПВВ з медичного персоналом, лікарськими засобами та дотримання санітарно-гігієнічних норм).