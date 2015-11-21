У Слов'янську затримали "орденоносця Новоросії" (фоторепортаж)

У Слов'янську затримано 39-річного місцевого жителя, який брав активну участь у діяльності незаконного збройного формування і навіть отримав «медаль» від терористів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Слов'янського відділення Головного управління Національної поліції в Донецькій області, у ході реалізації отриманої оперативної інформації правоохоронці встановили і затримали місцевого жителя 1976 року народження з позивним «Гром». Зловмисник входить до складу збройного бандформування з травня 2014 року.

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Встановлено, що під час окупації міста чоловік добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань і в період часу з травня по липень 2014 року чергував на блокпосту в районі Краєзнавчого музею. До його обов'язків входило чергувати на блокпосту зі зброєю, оглядати транспорту та громадян, а також виявляти проукраїнськи налаштованих жителів.

Після звільнення міста від терористів він разом з бойовиками переїхав до Донецька, де продовжив свою діяльність в НЗФ. З липня 2014 до середини жовтня 2015 року працював у так званій «поліції ДНР».

Наприкінці жовтня бойовик приїхав до Слов'янська з метою збору інформації про кількість і пересування військовослужбовців і техніки Збройних сил України. Отриману інформацію зловмисник передавав терористам за допомогою мобільних телефонів і соціальних мереж.

Під час обшуку у будинку підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили автомат Калашникова, гранату «РГД-5», гранату «Ф-1», два запали до них і 90 патронів калібру 5,45 мм, а також посвідчення і «медаль» «За оборону Слов'янська», виданими так званою «Нагородною комісією Новороссии» і карту Слов'янська та Слов'янського району, на яку були нанесені позначки про розстановку сил військовослужбовців ЗСУ.

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За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 «Створення терористичної групи чи терористичної організації» Кримінального кодексу України. Учаснику НЗФ загрожує до 15 років позбавлення волі.