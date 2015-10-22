У Слов'янську заарештовано терориста "Діда", що брав участь в окупації міста

Як повідомляє прес-служба Слов'янського міськвідділу міліції, правоохоронці встановили і затримали місцевого жителя 1964 народження з позивними "Дід", що входив до складу збройного бандформування під час окупації міста в 2014 році.

Читайте такожНа Донеччині впіймали бойовика, який захоплював Слов'янськ під керівництвом Гіркіна (відео)

Встановлено, що у квітні минулого року чоловік був завербований бойовиком з позивним "Тракторист". У період з квітня по липень 2014 року затриманий чергував на блокпосту біля будівлі СБУ, за що йому обіцяли добре заплатити.

В обов'язки підозрюваного входило чергувати на блокпосту зі зброєю, здійснювати незаконний огляд транспорту та громадян, а також виявляти проукраїнськи налаштованих жителів і охороняти будівлю СБУ.

Після звільнення міста від окупації терористичних сил він разом з бойовиками переїхав до Донецька, де продовжив свою "службу" в незаконних збройних формуваннях. Через деякий час, зрозумівши, що грошей він так і не отримає, чоловік покинув ряди бойовиків і виїхав до РФ, де переховувався протягом року. Коли всі засоби до існування закінчилися, він вирішив повернутися додому.

Читайте такожУ школах Слов'янська бійці Нацгвардії провели уроки мужності

Зазначається також, що підозрюваний дуже ретельно конспірувався. На вулицю він не виходив, а своїй матері заборонив будь-кому говорити про свій приїзд.

"Навіть коли у нього стався інсульт, в лікарню він не звернувся і впродовж декількох місяців проживав у підвалі свого домоволодіння. Проте уникнути правосуддя йому не вдалося", - підкреслює міліція.

При огляді його домоволодіння правоохоронці виявили та вилучили 10 патронів різного калібру, 5 запалів для гранат, бронежилет, камуфляжну форму, а також нарукавну пов'язку з написом "народне ополчення Донбасу".

Читайте такожСуд продовжив арешт Штепи до 19 грудня

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відносно затриманого обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.