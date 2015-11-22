Херсонщина отримує електроенергію за резервними схемами – ОДА

Внаслідок підриву електроопор, які подають до Криму електрику, енергопостачання районів Херсонської області, що межують із АРК, відбувається за резервними схемами.

Про це повідомляє сайт Херсонської облдержадміністрації.

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"Енергопостачання прикордонних районів Херсонщини відбувається за резервними схемами. Посилено охорону енергетичних коридорів, виконано заземлення пошкоджених високовольтних ліній. На місці працюють оперативні групи, ведуться переговори з учасниками енергетичної блокади щодо недопущення подальшого загострення ситуації", - зазначається в повідомленні.