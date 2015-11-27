У Львівській області на українсько-польському кордоні утворилися великі автомобільні черги

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби – Західний кордон.

Так, станом на 08.00 у міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Краковець» і «Шегині» в черзі стоять по 150 автотранспортних засобів.

Читайте такожУ двох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні утворилися великі автомобільні черги

Водночас в інших пунктах пропуску на Львівщині і в пунктах пропуску на українсько-польському кордоні Волинської області черг автотранспорту станом на 08.00 не зафіксовано.

Раніше голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка доручав провести службове розслідування та встановити винних у створенні черг на українсько-польському кордоні, зокрема на пункті пропуску «Шегині – Медика».