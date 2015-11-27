У Львівській області на українсько-польському кордоні утворилися великі автомобільні черги
У Львівській області станом на сьогодні, 27 листопада, в двох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні зафіксовано великі автомобільні черги.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби – Західний кордон.
Так, станом на 08.00 у міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Краковець» і «Шегині» в черзі стоять по 150 автотранспортних засобів.
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Водночас в інших пунктах пропуску на Львівщині і в пунктах пропуску на українсько-польському кордоні Волинської області черг автотранспорту станом на 08.00 не зафіксовано.
Раніше голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка доручав провести службове розслідування та встановити винних у створенні черг на українсько-польському кордоні, зокрема на пункті пропуску «Шегині – Медика».