У двох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні утворилися великі автомобільні черги

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби –Західний кордон, станом на 12.00 понеділка, у пункті пропуску «Краковець» (Львівська область) у черзі стоїть 200 автотранспортних засобів. У пункті пропуску «Устилуг» (Волинська область) – 90 транспортних засобів.

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Як повідомляв УНІАН, 16 листопада великі автомобільні черги спостерігалися у трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. Зокрема, у пунктах пропуску «Краковець» і «Шегині» (Львівська область) у черзі стоять по 100 автотранспортних засобів (загалом 200). У пункті пропуску «Устилуг» (Волинська область) – 50 транспортних засобів.

Раніше голова Львівської обласної держадміністрації Олег Синютка доручав провести службове розслідування та встановити винних у створенні черг на українсько-польському кордоні, зокрема на пункті пропуску «Шегині – Медика».