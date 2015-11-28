У центрі Львова туристичний автобус в'їхав у житловий будинок

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львова, інцидент стався сьогодні, 28 листопада, вранці на вулиці Ужгородської.

Припаркований автобус зірвався з гальма і в'їхав у стіну житлового будинку біля входу в під'їзд.

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На момент ДТП пасажири автобуса – екскурсійна група, перебували на екскурсії, а водій знаходився поряд з автобусом.

Ніхто з перехожих та мешканців будинку не постраждав.

Стіна будинку і автобус отримали пошкодження.

Сума збитку встановлюється.