Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору: у Києві біля Меморіалу збираються люди

У Києві біля Меморіалу жертвам Голодомору збираються люди для вшанування пам'яті убитих голодом. Як передає кореспондент УНІАН, люди почали збиратися біля столичної станції метро "Арсенальна".

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Різні групи громадян можна зустріти вздовж усієї вулиці Івана Мазепи та на початку вулиці Лаврської.

Люди тримають у руках державні прапори, лампадки зі свічками, колоски та квіти.

Для посилення безпеки навколо території Меморіалу жертвам Голодомору чергують підрозділи Національної гвардії. Усі підходи до меморіалу перекриті, а людей на його територію пропускають через захисні металопошукові рамки.

На центральному вході до меморіалу чергують військовослужбовці Президентського полку.

О 15:15 очікується прибуття глави держави Петра Порошенка, який візьме участь у заходах у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів.

О 16:00 разом із загальнонаціональною хвилиною мовчання відбудеться вже традиційна громадська акція «Запали свічку пам’яті». Кожен громадянин може запалити свічку і встановити її на підвіконні (чи на балконі), ушанувавши таким чином пам’ять мільйонів українців, яких було вбито голодом в Україні.