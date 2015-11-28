Україна сьогодні вшановує пам'ять жертв Голодомору

У Києві, в інших містах України та за кордоном, відбудуться жалобні заходи.

Основні пам'ятні заходи відбудуться в Національному музеї "Меморіал пам'яті жертв Голодомору в Києві по вулиці Лаврській, 3.

Там в 15:00 пом'янути жертв голодоморів зберуться чимало жителів столиці, серед яких – перші особи держави, глави українських церков. Територію музею будуть охороняти поліція і спецслужби, а тому в цей час людей не будуть пускати близько до Меморіалу.

О 16.00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. А у 16:01 стартує Всеукраїнська акція "Запали свічку пам'яті".

Українці будуть запалювати свічки в пам'ять про вбитих геноцидом співвітчизників біля місць пам'яті Голодомору і у вікнах своїх будинків по всій Україні та світу.

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Як повідомляв УНІАН, жертвами Голодомору в УРСР, за оцінками української Академії наук стали 4,5 мільйона чоловік (дані 2013 року). Загальне число загиблих від голоду в цілому по СРСР обчислюється в межах 7-8 мільйонів чоловік.

З неукраїнських втрат левову частку складають жертви голоду на Північному Кавказі і Кубані.

