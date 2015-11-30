10 цитат Рязанова про російську національну ідею, Путіна і наркотики

06:31, 30 листопада 2015
Суспільство
6313 0

У Москві помер легендарний радянський режисер, народний артист СРСР Ельдар Рязанов. Режисера терміново госпіталізували 21 листопада, стан його здоров'я погіршився по ряду життєвих показників і оцінювався як важкий. 

pl.com.ua

Режисера терміново госпіталізували 21 листопада, стан його здоров'я погіршився по ряду життєвих показників і оцінювався як важкий, передає ТСН

На початку серпня режисера госпіталізували через задишку і болі в серці. В результаті медики виявили у нього звуження коронарних судин у серці і провели успішну операцію зі стентування. У вересні режисера госпіталізували з підозрою на інфаркт.

Читайте такожУ Москві помер режисер Ельдар Рязанов

Ельдар Рязанов зняв близько 30 фільмів, які стали класикою радянського кіно. Його найвідоміші фільми - "Карнавальна ніч","Гусарська балада", "Бережися автомобіля", "Жорстокий романс", "Службовий роман", "Гараж", "Іронія долі, або З легким паром", "Вокзал для двох".

Пропонуємо згадати 10 цитат культового режисера Рязанова про російську національну ідею, Путіна і наркотики. 

Цитати подаємо мовою оригіналу. 

1. "Русские, если почитать фольклор, всегда хотели получить все, сразу и много и при этом не работать. Русские сказки - это и есть, к сожалению, национальная идея. Менталитет, который, мягко сказать, симпатии не вызывает. Лучшие люди в России всегда существуют вопреки ему".

2. "Я не верю в Бога, потому что в то время верить в него нельзя было. Я родился в 27-м году, когда сносили церкви, расстреливали богослужителей. Я никогда не верил, но всегда с уважением относился к верующим, ну, кроме тех, кто обманывает с помощью веры".

3. "Я в свое время тоже снимал фильмы, где действие происходило на помойке. Это были "Небеса обетованные". А сейчас все на помойке, и люди, которые действуют там, тоже помоечные. Понимаете, они такие забытые понятия, как честь, совесть, благородство вообще, искренность, нежность - это все забыто. Потому что это какие-то ужас питекантропы, которых невозможно вообще смотреть, не хочется".

4. "Я очень многие поступки Ельцина одобряю. Но единственное, что я не могу ему простить, это то, что он назначил такого преемника..., который, во-первых, просто поднял опять, так сказать, то, что было отодвинуто историей - слой этих жадных, страшных, темных людей, которые представляли у нас самые страшные, злые силы, за которыми стоят толпы казненных, окровавленных и так далее, и так далее. Вот, чего я простить ему не могу, к сожалению".

5. "Жить бы мне

В такой стране,

Чтобы ей гордиться.

Только мне

В большом говне

Довелось родиться.

Не помог России Бог,

Царь или республика,

Наш народ

Ворует, пьет,

Гадит из-за рублика.

Обмануть, Предать, надуть,

Обокрасть - как славно-то?

Страшен путь

Во мрак и жуть,

Родина державная.

Сколько лет

Все нет и нет

Жизни человеческой.

Мчат года...

Всегда беда

Над тобой, Отечество".

6. "Как много песен о любви к Отчизне!

Певцы со всех экранов и эстрад,

что, мол, для Родины не пожалеют жизни,

через динамики на всю страну кричат.

А я б о том, что глубоко интимно,

не декламировал, не пел бы, не орал.

Когда о сокровенном пишут гимны,

похоже, наживают капитал".

7. "Можно сказать, что я живу только благодаря Эмме (супруга Рязанова Эмма Абайдуллина, - ред.). Всегда в жизни нужно находить хотя бы какой-то смысл. И я такой человек - могу долго хандрить. В последней главе своей книги я написал про нас с Эммой такую фразу: "Мы с ней, как лошади, которые кладут головы одна на холку другой". И мне нечего к этому добавить. Она мне часто говорит: "Ты, главное, за меня держись". Вот я и держусь...".

8. "В мои годы сердечная лирика? 

Ничего нет смешней и опасней 

Лучше с тонкой улыбкой сатирика

Сочинять ядовитые басни 

Не давать над собой насмехаться, 

Тайники схоронить в неизвестность... 

И о чувствах своих отмолчаться, 

Понимая всю их неуместность...".

9. "Когда я снимаю фильмы, мне просто некогда болеть. Как только фильм кончается, болезнь и хвороба начинает выползать из всех щелей. Поэтому для меня - это рецепт только для меня - мне надо все время работать".

10. "Я никогда не пробовал наркотики, но читал про это много. Кино пострашнее любого наркотика. Человек, попробовавший кино, добровольно не уходит, есть только единичные случаи".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter