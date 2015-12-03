Суд у справі російських ГРУшників почав досліджувати матеріальні докази

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому судовому засіданні було досліджено такі матеріальні докази: мобільний телефон Александрова, карта пам'яті та сім-карта з телефону, зразки букального епітелію (зішкріби зі щік для проведення генетичного аналізу) обох обвинувачених, а також штани, куртка, черевики, рукавички, шкарпетки та фрагменти одягу, що, за твердженням прокурорів, належать одному з обвинувачених.

Читайте такожГПУ хоче допитати родичів Єрофєєва і Александрова: подала у Росію запит

Слід також зазначити, що поряд з цілими речами прокурори продемонстрували фрагменти камуфльованої тканини з проріхами.

Як пояснив УНІАН прокурор Олександр Климович, проріхи з’явились на одязі під час надання обвинуваченим бійцями Збройних сил України першої медичної допомоги. Крім того, експерт брав зразки їхнього одягу на дослідження.

Своєю чергою Єрофєєв заявив, що це не його одяг, а адвокати колишніх ГРУшників попросили суд визнати одяг та мобільний телефон неналежними доказами.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. У даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.