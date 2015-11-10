Суд відхилив клопотання про визнання ГРУшника Єрофєєва військовополоненим
13:28, 10 листопада 2015Суспільство
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Голосіївський районний суд Києва відхилив клопотання про визначення статусу російського військового Євгена Єрофєєва як військовополоненого.
У судовому засіданні оголошено перерву до 17 листопада / firestock.ru
Як повідомляє Радіо Свобода, перед цим адвокат російського спецназівця Оксана Соколовська подала клопотання про визначення статусу її підзахисного як військовополоненого.
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Також суд, який розглядає кримінальне провадження щодо російських військовослужбовців Александрова і Єрофєєва, встановив порядок дослідження доказів, допиту учасників процесу і оголосив перерву у судовому засіданні до 17 листопада.
Як повідомляв УНІАН, Александров та Єрофєєв заявили, що не визнають своєї вини по жодному з висунутих їм військовими прокурорами обвинувачень.
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