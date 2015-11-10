Суд відхилив клопотання про визнання ГРУшника Єрофєєва військовополоненим

Як повідомляє Радіо Свобода, перед цим адвокат російського спецназівця Оксана Соколовська подала клопотання про визначення статусу її підзахисного як військовополоненого.

Читайте такожМатіос допускає обмін затриманих в Україні ГРУшників на Надію Савченко

Також суд, який розглядає кримінальне провадження щодо російських військовослужбовців Александрова і Єрофєєва, встановив порядок дослідження доказів, допиту учасників процесу і оголосив перерву у судовому засіданні до 17 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Александров та Єрофєєв заявили, що не визнають своєї вини по жодному з висунутих їм військовими прокурорами обвинувачень.