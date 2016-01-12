Турфірма з Австралії планує організувати екскурсії по окупованому Криму - The Guardian

Глава компанії Тоня Кісляков заявила, що рішення запропонувати поїздки до анексованого Криму є «неполітичним», пише The Guardian.

Видання повідомляє, що після оголошення про плани продавати тури до до анесованого Криму в Австралії розпочалася інформаційна кампанія проти австралійського оператора російської компанії Gateway Travel, яку звинувачують "у підтримці тих, хто збив лайнер МН-17".

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За словами глави Gateway Travel, абсолютно нормально, якщо люди хочуть відвідати Крим, незважаючи на протести українського уряду.

Союз українських організацій в Австралії з цього приводу звернувся до міністра закордонних справ Джулії Бішоп. Організація також планує підняти питання діяльності Gateway Travel. За словами голови Спілки Стефана Романіва, плани фірми повинні бути засуджені.

Міністерство закордонних справ Австралії продовжує наполягати проти подорожей до Криму через "дуже високий ризик". Відомство попереджає, що при регулярних подорожах страхові поліси будуть вважатися недійсними і уряд Австралії "навряд чи зможе надати консульську допомогу".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначенню.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.