Перетин кордону та зберігання зброї: адвокат розповів, що окупанти закидають Джемілєву
Так звана влада окупованого Криму звинувачує національного лідера кримських татар Мустафу Джемільова в низці "порушень".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Джемілєва Джеміль Темішев.
Зазначається, що національного лідера кримських татар звинувачують у незаконному перетині адмінкордону з окупованим Кримом.
Крім того, Джемілєву закидають зберігання вогнепальної зброї у підвалі власного будинку.
Читайте такожГройсман прокоментував заочний арешт Джемілєва у Криму
Також влада анексованого півострова звинувачує Джемілєва в тому, що він незаконно придбав та незаконно зберігав у сейфі, встановленому в кімнаті на третьому поверсі свого будинку, боєприпаси у вигляді патронів до нарізної вогнепальної зброї.
Приношу свої вибачення тим журналістам, які не змогли сьогодні додзвонитися до мене. З урахуванням питань, які мені...Опубліковано Джемилем Темишевым21 січня 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, суд тимчасово окупованого Сімферополя заочно заарештував народного депутата України Мустафу Джемілєва.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його адвокат Джеміль Темішев. За його словами, він оголошений у федеральний розшук.
Раніше окупаційна влада Криму заборонила йому в'їзд на півострів на 5 років.