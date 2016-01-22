Перетин кордону та зберігання зброї: адвокат розповів, що окупанти закидають Джемілєву

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Джемілєва Джеміль Темішев.

Зазначається, що національного лідера кримських татар звинувачують у незаконному перетині адмінкордону з окупованим Кримом.

Крім того, Джемілєву закидають зберігання вогнепальної зброї у підвалі власного будинку.

Читайте такожГройсман прокоментував заочний арешт Джемілєва у Криму

Також влада анексованого півострова звинувачує Джемілєва в тому, що він незаконно придбав та незаконно зберігав у сейфі, встановленому в кімнаті на третьому поверсі свого будинку, боєприпаси у вигляді патронів до нарізної вогнепальної зброї.

Приношу свої вибачення тим журналістам, які не змогли сьогодні додзвонитися до мене. З урахуванням питань, які мені... Опубліковано Джемилем Темишевым21 січня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, суд тимчасово окупованого Сімферополя заочно заарештував народного депутата України Мустафу Джемілєва.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його адвокат Джеміль Темішев. За його словами, він оголошений у федеральний розшук.

Раніше окупаційна влада Криму заборонила йому в'їзд на півострів на 5 років.