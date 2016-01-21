Мустафу Джемілєва заочно заарештували в окупованому Криму

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його адвокат Джеміль Темішев.

"Слідчий і прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання, говорили про те, що щодо Мустафи Джемілєва порушено кримінальну справу за трьома статтями КК РФ, він переховується від слідства і суду, може чинити тиск на свідків, знищити докази, є громадянином іншої держави, не має постійного місця проживання на території Криму", – повідомив Темішев.

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Він зазначив, що наразі Джемілєв оголошений у федеральний розшук.

Крім того, суд задовольнив клопотання слідчого і заочно обрав щодо Джемілєва запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Сьогодні в Київському районному суді р. Сімферополя розглядалася постанова слідчого УФСБ про порушення перед су... Опубліковано Джемилем Темишевым20 січня 2016 р.

Нагадаємо, раніше кримське управління ФСБ Росії викликало на допит дружину лідера кримських татар Мустафи Джемілєва Сафінар. Повістку надіслали щодо опор, повалених у Херсонській області.