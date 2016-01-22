Адвокати Корбана вважають перенесення розгляду скарги на утримання їхнього підзахисного під вартою порушенням права на захист

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Оксана Томчук сказала журналістам.

"З приводу того, чого перенесли, моя особиста думка, що перенесли через те, що треба було перенести. Це єдина підстава, яку ми сьогодні побачили", - сказала Томчук.

При цьому вона сказала: "Формально було перенесено у зв'язку з тим, що начебто необхідно оригінал наказу прокуратури про визначення і створення інших слідчих органів, і в тому числі один з них розташований у Дніпровському районі".

Читайте такожСестра Савченко прийшла до Апеляційного суду столиці підтримати Корбана

Адвокат вважає, що такий документ не має жодного відношення до справи і не є принциповим. "Є позиція і Апеляційного суду і Вищого суду, де чітко зазначено, що місце визначення підсудності визначається саме за юридичною адресою органу, тобто у даному випадку юридична адреса міста Києва не має жодного відношення до Дніпровського суду, і тому Дніпровський суд не мав права розглядати клопотання взагалі про зміну запобіжного заходу або будь-яке інше клопотання", - наголосила Томчук.

Читайте такожПрокурори хочуть підробити результати экспертизи, аби заявити про порушення Корбаном умов домашнього арешту - адвокат

Вона заявила, що максимум години було достатньо, щоб доставити до Апеляційного суду оригінал того документа.

Томчук заявила, що сторона захисту готова була почекати сьогодні, поки представники прокуратури не надали суду оригінал документа.

"Я хочу наголосити, що все ж таки, у нас особа перебуває під вартою, і є обмеження, покладені Кримінальним процесуальним кодексом стосовно часу, коли має бути розглянута апеляція, і цей час давно закінчився", - наголосила Томчук.

Читайте такожКорбана виписали з Інституту Амосова та перевели до СІЗО СБУ - прес-служба "УКРОПу"

Адвокат вважає, що сьогоднішнє перенесення судового засідання є "порушенням права особи на захист і на своєчасний апеляційний розгляд, і фактично - на захист від свавілля".

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд переніс на 25 січня розгляд скарги на рішення про тримання Корбана під вартою.

Сьогодні на судовому засіданні прокурор Олександр Голінченко під час оголошення клопотань просив долучити до матеріалів справи Корбана копію наказу прокуратури Києва від 30 листопада 2015 року про визначення місця розташування органу досудового розслідування - слідчого управління прокуратури столиці. Прокурор не зміг надати оригінал наказу, тому що він, за його словами, "перебуває у матеріалах прокуратури міста Києва".

Читайте також"Тітушки", які штурмували засідання суду над Корбаном, пошкодили автомобілі суддів - журналіст

Голінченко пояснив, що йдеться про визначення місця дислокації слідчих підрозділів столичної прокуратури у справі Корбана.

Суддя Денис Масенко заявив, що у зв'язку з тим, що вирішення питання про долучення наказу неможливе без оригіналу документа, розгляд справи відкладається.