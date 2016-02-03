У Києві затримали українського офіцера-дезертира з Криму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

«Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону в ході здійснення досудового розслідування та проведення розшукових заходів затримано підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 408 (дезертирство) КК України, підполковника С», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що зазначений офіцер проходив військову службу в Центрі медичної реабілітації, санаторного лікування та спеціальної підготовки особового складу Повітряних та Військово-морських сил Збройних сил України «Судак».

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«Вказаний військовослужбовець, в порушення директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України від 06.05.2014 № Д-1 «Про особливості проходження військової служби військовослужбовцями Збройних сил України, пов’язані з тимчасовою окупацією території України», не прибув у визначені строки до материкової території України для подальшого проходження військової служби, а залишився на тимчасово окупованій території АР Крим», - підкреслили в прокуратурі.

30 січня 2016 р. слідчим суддею Дарницького районного суду Києва підполковнику С. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.