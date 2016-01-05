Колишній військовий ЗСУ розсекретив розташування опорного пункту Росії у Сирії (фото)

Горєвой, як зазначається на сайті волонтерів, - військовослужбовець частини №13140, 810-ї окремої бригади морської піхоти (ОБМП) ЧФ РФ (пункт постійної дислокації м. Севастополь, тимчасово окупована територія України).

"У ході аналізу соціального профілю «Вконтакте» були отримані дані, що Микита Горєвой - військовослужбовець-зрадник. До анексії Криму він складав присягу на вірність українському народові, тепер він служить вже інтересам РФ і виконує злочинні накази Кремля в Сирії", - йдеться у повідомленні.

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Нижче наведені фото з профілю Микити Горєвого періоду служби в ЗСУ:

Наступні фото Микити Горєвого були зроблені вже в ролі військовослужбовця 810-ї ОБМП ЧФ РФ:

Горєвому також дістався «щасливий відрядний квиток» до Сирії, де він також встиг наслідити і злити у відкритий доступ інформацію, яка допомогла спільноті InformNapalm визначити розташування опорного пункту російських військ, що розташований за 7,5 км від авіабази Хмеймім.

Також морський піхотинець виклав фотографію з геотегом, який вказує на місцевість у районі опорного пункту, ідентифікованого вище.

Завдяки Горєвому стало відомо, що перекидання російських морських піхотинців з авіабази Хмеймім до опорного пункту здійснюється на вертольоті Мі-8. А після завершенню терміну «відрядження в Сирію» морпіхів доставляли додому на літаку Іл-76МД, реєстраційний номер RA-76763, серійний номер 0073480413.