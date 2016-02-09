Україна відправить 250 миротворців до Конго

На Львівщині на базі бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ відбулись урочистості з нагоди відправки військовослужбовців чергової ротації вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

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Протягом року близько 250 українських миротворців виконуватимуть завдання в африканській країні.

Протягом трьох тижнів військовослужбовці успішно пройшли бойове злагодження на Херсонщині. Крім загальновійськових дисциплін армійці склали тести з англійської мови та пройшли тренування зі спеціальної підготовки.

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