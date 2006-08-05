Луценко перебуває в госпіталі МВС

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО перебуває в госпіталі очолюваного ним відомства.

Як повідомили УНІАН в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, лікарі поставили йому діагноз “гіпертонічний криз”.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня Верховна Рада затвердила Ю.ЛУЦЕНКА на посаді глави МВС, яку він обіймав з початку 2005 року. Водночас Ю.ЛУЦЕНКО був відсутній в урядовій ложі парламенту під час призначення нового складу Кабінету Міністрів, оскільки, за даними ДГЗ, з 4 серпня перебуває на лікарняному, а обов’язки керівника МВС виконує заступник міністра Петро КОЛЯДА.

Після затвердження складу Кабміну прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про узгодженість з Ю.ЛУЦЕНКОМ рішення про його призначення міністром внутрішніх справ України.

Разом з тим 20 липня ц.р. Ю.ЛУЦЕНКО заявляв, що ні за яких умов не працюватиме в Кабінеті Міністрів, якщо його очолить лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ.