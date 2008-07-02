Пожежі на Андріївському узвозі присвоєно підвищену категорію

Поблизу Андріївського узвозу, на вул. Боричів Тік, 35, горять складські приміщення площею 250 метрів квадратних, які орендує приватне підприємство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у м.Києві, пожежа виникла на складах, які належали столичній швейній фабриці “Юність” та були здані в оренду приватному підприємству “Андріївська плаза”. Полум’ям охоплено 250 кв. м. складських площ, в яких, за деякою інформацією, зберігалась шкільна форма.

Як повідомляв УНІАН, за даними Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у м.Києві, сигнал про пожежу надійшов о 18.12. Поки що невідомо причини її виникнення. За інформацією ЦГЗ, пожежі присвоєно підвищену категорію складності.

Через затори на дорогах пожежні автомобілі не можуть дістатися до місця надзвичайної події. Ліквідація пожежі розпочалась о 18.28.

Водночас в ЦГЗ запевнили, що пожежа не становить загрози історичним пам’яткам, розташованим на Андріївському узвозі.