Пожежі на Андріївському узвозі присвоєно підвищену категорію
Повідомляє ЦГЗ
Поблизу Андріївського узвозу, на вул. Боричів Тік, 35, горять складські приміщення площею 250 метрів квадратних, які орендує приватне підприємство.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у м.Києві, пожежа виникла на складах, які належали столичній швейній фабриці “Юність” та були здані в оренду приватному підприємству “Андріївська плаза”. Полум’ям охоплено 250 кв. м. складських площ, в яких, за деякою інформацією, зберігалась шкільна форма.
Як повідомляв УНІАН, за даними Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у м.Києві, сигнал про пожежу надійшов о 18.12. Поки що невідомо причини її виникнення. За інформацією ЦГЗ, пожежі присвоєно підвищену категорію складності.
Через затори на дорогах пожежні автомобілі не можуть дістатися до місця надзвичайної події. Ліквідація пожежі розпочалась о 18.28.
Водночас в ЦГЗ запевнили, що пожежа не становить загрози історичним пам’яткам, розташованим на Андріївському узвозі.