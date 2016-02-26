У Запоріжжі СБУ затримала поліцейського, що збував метамфетамін (відео)

Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила злочинну діяльність оперуповноваженого одного з регіональних управлінь Національної поліції, який організував продаж метамфетаміну на території Запорізької області.

Як повідомляє прес-центр СБУ, співробітники управління спецслужби в Запорізькій області затримали підполковника поліції під час спроби продажу 50 грам метамфетаміну. Зазначається, що за цінами чорного ринку роздрібна ціна такої партії наркотиків сягає 100 тисяч гривень. Читайте такожВ Одесі поліцейський продавав наркотики у будівлі патрульної поліції Розпочато кримінальне провадження за ст. 307 (збут наркотичних засобів) КК України. Тривають невідкладні слідчі дії. Вживаються заходи із затримання всіх причетних до розповсюдження психотропів.

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