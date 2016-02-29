СБУ затримала чоловіка, що переправляв терористів через український кордон

Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисник був затриманий у Запорізькій області.

Зазначається, що він причетний до незаконного переправлення через кордон уродженця Російської Федерації, який у жовтні 2013 року підірвав себе під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску "Бачівськ" в Сумській області.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху зловмисник загинув, два прикордонники зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.