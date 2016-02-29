СБУ затримала чоловіка, що переправляв терористів через український кордон
16:41, 29 лютого 2016Суспільство
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Служба безпеки України затримала громадянина "однієї з сусідніх країн", який перебував у міжнародному розшуку за переправлення представників міжнародних терористичних організацій через державний кордон України.
СБУ затримала злочинця, що переправляв терористів через кордон України / Фото УНІАН
Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисник був затриманий у Запорізькій області.
Зазначається, що він причетний до незаконного переправлення через кордон уродженця Російської Федерації, який у жовтні 2013 року підірвав себе під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску "Бачівськ" в Сумській області.
Нагадаємо, що внаслідок вибуху зловмисник загинув, два прикордонники зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.
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