Російський омбудсмен повідомила рідним Савченко про задовільний стан її здоров'я - адвокат

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Савченко Микола Полозов.

"Надія Савченко зараз у задовільному стані. За нею ведеться постійний візуальний контроль, проводяться вимірювання артеріального тиску. На поточний момент застосування примусового годування і введення рідини не потрібне", - написав Полозов.

За його словами, вже сформована група українських лікарів для обстеження Савченко, однак ще не узгоджена дата їх допуску до неї.

Нагадаємо, 6 березня в Україні і світі проходить ряд акцій на підтримку Савченко.

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Українку в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили в РФ.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона в знак протесту оголосила голодування – третє з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне обвинувачення заявило про вимогу, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй у останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.

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