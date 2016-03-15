Пункт пропуску в Золотому будується попри обстріли - Тука

Про таке в ефірі «5 каналу» повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

«Що стосується повноцінного КПВВ – зараз ведеться роботи по розбудові КПВВ в Золотому. Я був там і на власні очі переконувався як ідуть справи – ми відстаємо від того графіку, який ми оприлюднювали. Але це не наша вина, тому що час від часу там лунають провокативні обстріли із використанням стрілецької зброї і, подекуди, із використанням мінометів. Працюють на цих роботах цивільні люди і після кожної такої провокації вони відмовляються виходити на роботу», - заявив Тука.

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Як повідомляв УНІАН, передбачається, що через цей КПВВ будуть пересуватися виключно легкові автомобілі та пішоходи. Очікується пропускна спроможність близько 5 тис. осіб та 1 500 транспортних засобів на добу. Одночасно буде працювати чотири «вікна» для перевірки документів. Біля КПВВ буде облаштована сервісна зона.