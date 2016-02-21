На Луганщині може з'явитися ще один пропускний пункт вже у березні

Згідно з розпорядженням керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації розпочато процес відкриття контрольно-пропускного пункту в районі населеного пункту Золоте.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, передбачається, що через зазначений КПВВ будуть пересуватися виключно легкові автомобілі та пішоходи. Очікується пропускна спроможність близько 5 тис. осіб та 1 500 транспортних засобів на добу. Одночасно буде працювати чотири «вікна» для перевірки документів. Біля КПВВ буде облаштована сервісна зона.

Плануються основні напрямки автобусного сполучення: Золоте-Попасна, Золоте-Лисичанськ-Сєвєродонецьк-Старобільськ-Сватове тощо.

Заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко, представники фіскальної служби, рятувальники, військові, прикордонники, представники місії ООН в Україні ознайомилися з ходом робіт з облаштування КПВВ.

«У разі відсутності обстрілів відкриття може відбутися у першій половині березня», – повідомив Клименко.