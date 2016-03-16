Тимошенко випередила Порошенка у президентському рейтингу — опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), що були оприлюднені сьогодні під час прес-конференції.

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Водночас, як показало дослідження, 6,3% респондентів на виборах президента проголосували б за лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 5,4% - за лідера "Самопомочі" Андрія Садового, 5% - за голову партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, 4,9% - за голову партії «Опозиційний блоку» Юрія Бойка, 2,1% - за лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, 2,0% - за лідера партії "Національний рух Дмитра Яроша" Дмитра Яроша, 1,8% - за колишнього міністра соціальної політики Сергія Тігіпка, 1% - за екс-голову КПУ Петра Симоненка, 0,7% - за колишнього лідера партії "УКРОП" Генадія Корбана, 0,6% - за лідера ГО "Антикорупційний рух" Валентина Наливайченка.

Інших кандидатів загалом підтримали 2,1% опитаних, 6,2% - викреслили б усіх кандидатів у бюлетені, попсували б бюлетень, 18,8% - вирішили не брати участь у голосуванні, 23% - не визначилися, за кого голосувати.

Таким чином, зазначається у прес-релізі за результатами дослідження, якби ті, хто не визначився за кого голосувати, як звичайно, не прийшли б на вибори, участь у голосуванні взяли б близько 53% усіх виборців, і подані голоси розподілилися б таким чином: 20,9% проголосували б за Тимошенко, 17,9% - за Порошенка, 12% - за Ляшка, 10,3% - Садового, 9,6% -за Гриценка, 9,5% - за Бойка, 4,1% - за Тягнибока, 3,9% - за Яроша, 3,4% - за Тігіпка, 2% - за Симоненка, 1,3% - за Корбана,1,2% - за Наливайченка, інших кандидатів загалом підтримали б 4% опитаних.

Опитування проведено КМІС з 23 лютого по 8 березня 2016 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2039 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім Криму) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн–ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.