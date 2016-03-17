У Кривому Розі відкриють пам'ятник загиблим в зоні АТО героям (фото)

Про це повідомляє 0564.ua.

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"У суботу, 19 березня, о 13:00 на площі біля Тернівського райвиконкому ( вул. Короленка, 1а) відбудеться церемонія відкриття, в якій візьмуть участь представники Всеукраїнського об'єднання "Визвольний рух", міської влади, всі, хто пам'ятає і шанує подвиг наших земляків", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на відкриття запрошені родичі загиблих Героїв, представники міських та районних виконкомів, громадські організації Кривого Рогу, волонтери, військові капелани. Також з усіх куточків країни в Кривий Ріг на відкриття приїдуть "кіборги", бійці 3 спецбатальйону Кіровоград, 17 танкової бригади, 40 батальйону "Кривбас", 93 бригади.