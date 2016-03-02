Луцький пам'ятник Кузьмі тимчасово демонтували на прохання матері через несхожість з музикантом

Як повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міськради, Ольга Кузьменко звернулася з офіційним листом до міського голови Миколи Романюка із проханням здійснити демонтаж для подальшої реконструкції пам'ятника.

У листі вона повідомила, що довірила реалізувати роботу з реконструкції двом київським скульпторам. Кошти на проведення цих робіт надасть підприємець, депутат Луцької міської ради Андрій Покровський, який був ініціатором встановлення першого в Україні пам'ятника лідеру групи "Скрябін" в Луцьку.

Цей пам'ятник, встановлений 1 жовтня 2015 року на території "Сіті-Парку" на проспекті Свободи, який зараз перебуває в комунальній власності.

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Як уточнив УНІАН помічник депутата Покровського Тарас Шкітер, нова скульптура повинна з'явитися на колишньому місці до дня народження Андрія Кузьменка, 17 серпня цього року.

У соціальній мережі Facebook в групі "СКРЯБІН. Фан-клуб "Модна країна" Луцьк" Ольга Кузьменко написала: "На щастя, у нас немає ніяких непорозумінь з людиною, яка вирішила вшанувати пам'ять про Кузьму таким чином. Разом з ним ми прийшли до згоди щодо нових виконавців цієї відповідальної роботи - це скульптори з Києва. Однак їх імена розголошувати поки не будемо. Вони визначили строк для виконання такої портретної роботи 4-6 місяців. Я дуже прошу ЗМІ не перетворювати цю ситуацію у дешевий фарс. Я обіцяю вам, що пам'ятник Кузьмі Скрябіну у вашому місті буде гідним і професійно виконаним".

Нагадаємо, лідер групи "Скрябін" загинув 2 лютого 2015 року в ДТП в Криворізькому районі Дніпропетровської області.