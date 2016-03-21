У Києві завтра поховають вбитого 15 років тому Гонгадзе - адвокат
Завтра, 22 березня, у Києві поховають вбитого 15 років тому опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе.
Про це УНІАН повідомила адвокат вдови Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко. «22 березня Георгія Гонгадзе буде поховано на території Церкви Миколи Набережного. Відспівування та прощання розпочнеться близько 12 години», - поінформувала адвокат.
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Під час похоронної церемонії не передбачено жодних виступів політиків чи інших світських осіб, зазначила вона.
«Також у приміщенні церкви фото та відео зйомка заборонена. Родина просить журналістів не звертатись за коментарем, а фото та відеографів - дотримуватись дистанції», - додала Теличенко.
Як повідомлялося, Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі на Київщині було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати Гонгадзе.
Відтоді тіло зберігалося у київському морзі.
29 січня 2013 року Печерський районний суд Києва визнав винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення волі.
У серпні 2005 року тодішній президент Віктор Ющенко посмертно присвоїв Гонгадзе звання Героя України.
Сьогодні, 21 березня, президент Петро Порошенко передав Золоту Зірку Героя України дружині вбитого журналіста Гонгадзе.