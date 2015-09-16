"Цей злочин не має терміну давності": Порошенко вшанував пам'ять Гонгадзе

Про це повідомила прес-служба глави держави.

«У цей день, 16 вересня, 15 років тому був убитий журналіст Георгій Гонгадзе, чиє ім'я стало символом не тільки незалежної, професійної журналістики, але й початку змін в Україні», - йдеться у повідомленні.

При цьому на своїй сторінці в Facebook президент наголосив, що "цей злочин не має терміну давності".

Порошенко вшанував пам'ять всіх журналістів, загибель яких була пов'язана з їхньою професійною діяльністю, додали у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні журналісти в Києві та регіонах традиційно згадають Гонгадзе та інших працівників ЗМІ, які загинули при виконанні своїх професійних обов'язків.

Журналісти в Україні зазнають великих ризиків, ставлячи незручні питання влади, працюючи у зоні бойових дій і викриваючи корупційні схеми. Так, за 7 місяців 2015 року Інститут масової інформації зафіксував один факт вбивства журналіста, 30 фактів побиття і нападів на журналістів, 39 - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та 9 випадків цензури.