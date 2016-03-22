У Слідчому комітеті РФ прокоментували вирок Савченко цитатою Висоцького

Свій коментар Володимир Маркін залишив у Twitter.

"…До свиданья, Таня, а может быть, - прощай! До свиданья, Таня, если можешь, - не серчай!...", - написав Маркін.

Як повідомляє ТАСС, у свою чергу генпрокуратура Росії заявила, що залишилася задоволена вироком Надії Савченко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, міський суд Донецька Ростовської області (РФ)засудив Савченко до 22 років в'язниці за статтею "вбивство" КК РФ за загибель російських журналістів Ігоря Корнелюка і Антона Волошина, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.