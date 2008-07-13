Погодні умови в районі перебування судна «Леманн Тімбер» погіршились

Ситуація з суховантежем «Леманн Тімбер» ускладнюється. Погодні умови в районі перебування судна погіршились.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це стало відомо з телефонної розмови з капітаном судна Валентином БАРТАШОВИМ.

За його словами, найближчим часом, планується прибуття військового судна Коаліційних сил ВМС США, яке має надати допомогу екіпажу «Леманн Тімбер».

Згідно з інформацією Генерального консульства України в Гамбурзі, на допомогу вирушив буксир «Dubai Moon», прибуття якого заплановане на другу половину дня вівторка, 15 липня.

Справа продовжує перебувати на особливому контролі у Посольстві України у Великобританії, Генеральному консульстві України в Гамбурзі, Посольстві України в Саудівській Аравії та в Департаменті консульської служби МЗС України.