СБУ затримала 25 пов'язаних з ІДІЛ іноземців, 19 з яких - громадяни Росії

Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак.

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Голова СБУ додав, що мова йде про те, що з території Росії або країн пострадянського простору "представники, прихильники і члени ІДІЛ, використовуючи територію України як транзитну, вільно пересуваючись при цьому Російською Федерацією (бо я не чув про якісь серйозні затримання, арешти російськими спецслужбами представників ІДІЛ на території Росії)... Вони пересуваються Росією, їдуть через територію України і йдуть на війну в Сирію через Туреччину".