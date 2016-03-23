СБУ затримала 25 пов'язаних з ІДІЛ іноземців, 19 з яких - громадяни Росії
15:58, 23 березня 2016Суспільство
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СБУ затримала пов'язаних з бойовиками "Ісламської держави" (ІДІЛ) 25 іноземців, 19 з яких - громадяни Російської Федерації.
REUTERS
Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак.
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Голова СБУ додав, що мова йде про те, що з території Росії або країн пострадянського простору "представники, прихильники і члени ІДІЛ, використовуючи територію України як транзитну, вільно пересуваючись при цьому Російською Федерацією (бо я не чув про якісь серйозні затримання, арешти російськими спецслужбами представників ІДІЛ на території Росії)... Вони пересуваються Росією, їдуть через територію України і йдуть на війну в Сирію через Туреччину".
СБУ затримала в Україні 25 іноземців пов'язаних з ІДІЛ
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