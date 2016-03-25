У Путіна заявили, що питання обміну Савченко на ГРУшників не відноситься до Мінських угод

Про це заявив глава адміністрації Кремля Сергій Іванов, повідомляє РИА "Новости".

"Що стосується теоретично можливого обміну, теоретично це можливо: А - при повному дотриманні законодавства Російської Федерації, і Б - рішення про це може прийняти тільки президент Російської Федерації", - сказав Іванов журналістам.

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При цьому він зазначив, що можливість обміну Савченко на кого-небудь з осіб, які перебувають в ув'язненні в Україні, не треба пов'язувати з Мінськими угодами.

"До Мінських угод це не має ні найменшого відношення...", - заявив Іванов.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років в'язниці за нібито вбивство російських журналістів. Також суд присудив їй штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

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Після оголошення вироку Савченко заявила, що з 6 квітня відновить суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.