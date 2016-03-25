У Путіна заявили, що питання обміну Савченко на ГРУшників не відноситься до Мінських угод
Обмін української льотчиці Надії Савченко на затриманих в Україні військових РФ теоретично можливий, але таке рішення може прийняти лише президент Росії, і ніякого відношення до Мінських угод це не має - нібито Москва не є стороною конфлікту.
Про це заявив глава адміністрації Кремля Сергій Іванов, повідомляє РИА "Новости".
"Що стосується теоретично можливого обміну, теоретично це можливо: А - при повному дотриманні законодавства Російської Федерації, і Б - рішення про це може прийняти тільки президент Російської Федерації", - сказав Іванов журналістам.
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При цьому він зазначив, що можливість обміну Савченко на кого-небудь з осіб, які перебувають в ув'язненні в Україні, не треба пов'язувати з Мінськими угодами.
"До Мінських угод це не має ні найменшого відношення...", - заявив Іванов.
Як повідомляв УНІАН, 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років в'язниці за нібито вбивство російських журналістів. Також суд присудив їй штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".
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Після оголошення вироку Савченко заявила, що з 6 квітня відновить суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.