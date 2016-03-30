У білоруському місті продають глобуси з "російським" Кримом (фото)
У могилівському універмазі (Білорусь) продають глобуси, на яких написано що Крим — це російська територія.
Півострів зафарбований у такий же колір, як і Росія, між ним та Україною проведена межа, повідомляє Euroradio.
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Виробниками цих навчальних приладдя є Росія, а також Польща. Вартість польського глобуса з "російським" Кримом — 796,5 тис. руб.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.
Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.
18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.