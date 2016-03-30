У білоруському місті продають глобуси з "російським" Кримом (фото)

14:58, 30 березня 2016
Суспільство
571 0

У могилівському універмазі (Білорусь) продають глобуси, на яких написано що Крим — це російська територія.

глобус / euroradio.fm

Півострів зафарбований у такий же колір, як і Росія, між ним та Україною проведена межа, повідомляє Euroradio.

Читайте такожУ підручниках Куби анексований Крим одночасно зображують частиною України і РФ (фото)

Виробниками цих навчальних приладдя є Росія, а також Польща. Вартість польського глобуса з "російським" Кримом — 796,5 тис. руб.

euroradio.fm
euroradio.fm

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter