В поліції розповіли подробиці замаху на Парасюка

За словами нардепа, він начебто бачив, як невідома особа кинула предмет, схожий на гранату, повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

"Вже відомо, що внаслідок цієї пригоди, яка сталася на бульварі Лесі Українки, було пошкоджено три автомобіля. Ніхто з людей не постраждав", - зазначили в поліції.

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За словами першого заступника Голови Національної поліції України Вадима Трояна, він вже поспілкувався з народним депутатом.

"Особисто розмовляв з Володимиром. З ним все добре. Нашими підрозділами вжито всі заходи з розшуку злочинця", – зазначив Вадим Троян.

В Нацполіції зазначили, що інформація про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 112 (Посягання на життя державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці ретельно обстежують місце події та прилеглу до нього територію, опитують ймовірних свідків та очевидців пригоди.

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Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері в машину народного депутата Володимира Парасюка кинули гранату.