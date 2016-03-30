В автомобіль Парасюка кинули гранату - нардеп (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Ігор Луценко.

"В машину Парасюку хтось кинув гранату", - йдеться в повідомленні.

В машину Парасюку хтось кинув гранату. Їду зараз туди. Posted by Igor Lutsenko on Wednesday, March 30, 2016

Згодом Луценко зазначив, що інцидент схожий на "замах на вбивство".

"Кидали гранату прицільно, але судячи з усього, перешкодили гілки. В момент, коли він приїхав додому, запаркувався, кинули щось по потужності як РГД. На щастя, метрів 5 не долетіло. Сусідня машина прийняла на себе вибух", - написав нардеп.

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"Це означає, що вели, знали, куди і приблизно коли приїде. Це серйозно", - додав Луценко.