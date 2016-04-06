У Києві на місці вбивства бізнесмена побили знімальну групу

Про це повідомляє "24 Канал".

Працівники готелю "Дружба", біля якого відбулося вбивство, агресивно були налаштовані до журналістів.

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Зараз поліція оголосила план перехоплення вбивць бізнесмена у Києві. А слідчо-оперативна група досліджує місце події.

Також повідомляється, що загиблий 45-річний чоловік був співвласником спорткомплексу, який розташований в готелі "Дружба".

Нагадаємо, 6 квітня невідомі розстріляли водія позашляховика в Києві на бульварі Дружби Народів, 5.