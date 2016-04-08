У ПАРЄ сумніваються в можливості найближчим часом провести вільні вибори на Донбасі

Як повідомляє сьогодні прес-служба ПАРЄ, відповідну заяву вони зробили, завершуючи чотириденний візит до Києва, Маріуполя та Дніпропетровська.

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Бек та Зеленкова з міркувань безпеки не змогли відвідати райони на Донбасі, які не контролюються урядом.

У зв’язку з цим вони заявили: «Якщо ми не змогли безпечно подорожувати окупованими територіями протягом дня або двох, як можна проводити найближчим часом вільні і справедливі вибори?»

На переконання європейських політиків, після анексії Криму «повзуча гібридна анексія окупованих районів на Донбасі є неприйнятною з точки зору міжнародного права».

«Народ України заслуговує на постійну підтримку Європи», - наголосили доповідачі.

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Крім того, на думку Бек та Зеленкової, Україні «терміново необхідний новий уряд, який зобов’язаний виконати законні сподівання українського народу, провести термінові реформи та подолати корупцію».