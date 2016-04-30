У Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний Вогонь

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви (УПЦ МП), Благодатний вогонь у цьому році зійшов о 14.31

Свідками дива стали члени офіційної української делегації на чолі з керуючим справами УПЦ (МП) митрополитом Антонієм (Паканичем).

«Звичайно, передати те, що відбувається в цей момент, неможливо, це схоже на ту радість, яку людина відчуває від зустрічі з Богом. З великим хвилюванням ми очікували появи Благодатного вогню. Адже, за переданням, якщо він не зійде, це стане ознакою кінця цього світу. Але і в цьому році Господь змилувався над людством. Єрусалимський Патріарх передав нам Благодатний вогонь – свідчення великої таємниці Божественної благодаті. Сходження Вогню – завжди величезна радість. Бог показав нам, що Він із нами, що ми не залишені, що в нас є надія», – поділився митрополит Антоній.

За його словами, Благодатний вогонь, як звичайно, в перші хвилини мав температуру людського тіла, потім – гарячих сонячних променів, поступово нагріваючись, але не обпалював. Люди вмивалися ним, підносили до обличчя і волосся.

«Біля Гробу Господнього ми просили Бога, щоб в Україну прийшов довгоочікуваний мир, щоб Небесний вогонь зігрів зачерствілі серця людей і пробудив кращі почуття», – сказав митрополит Антоній.

Він зазначив, що сьогодні Православна Церква згадує день, коли Христос зійшов у пекло, звідки Він вивів у Царство Небесне всіх праведників Старого Завіту.

«У День Великої Суботи, очікуючи сходження Благодатного вогню, люди різними мовами вже вітають один одного: «Христос воскрес!», і все навколо пронизане передчуттям великої Пасхальної радості», – розповів владика Антоній.

Увечері у Велику Суботу офіційна делегація УПЦ (МП) доставить Благодатний вогонь до Києво-Печерської лаври. Уже сьогодні віряни зможуть запалити від нього свої лампадки. О 23.00 у Києво-Печерській лаврі Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій роздасть Благодатний вогонь усім, хто прийде на Великоднє богослужіння. Зі столиці Благодатний Вогонь доставлять в усі єпархії Української Православної Церкви, щоб усі змогли відчути ту радість, яка відбулася на Святій Землі.