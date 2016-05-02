У центрі Одеси сотні людей зібралися на віче пам'яті українських патріотів (фото)

Як зазначили організатори акції, віче присвячене патріотам, які загинули під час Революції Гідності, в зоні проведення антитерористичної операції і під час масових заворушень в центрі Одеси 2 травня 2014 року.

Присутні дійшли з прапорами України, на яких - чорні траурні стрічки. Віче розпочалося з молебну представників різних релігійних конфесій.

Люди тримають запалені лампади. Також з десятків таких засвічених поминальних лампад на тротуарі виклали герб України.

На площі розгорнуто кілька великих банерів з портретами загиблих одеситів, а також з написом: "Одеса пам'ятає героїв сучасності".

Громадський порядок забезпечує велика кількість правоохоронців.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Зіткнення почалися в центрі міста - з Соборної площі проукраїнські активісти збиралися пройти маршем за єдність України до стадіону «Чорноморець» - в Центральний парк культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка.

Але патріотам завадили сепаратисти. У центрі міста були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле - в наметовий табір сепаратистів. Загорілися намети і розташований тут Будинок профспілок, в якому також загинули люди. Всього в той день загинули 48 людей, постраждали близько 300.